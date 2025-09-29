دو منشیات فروش گرفتار اڑھائی کلو ہیرئون و چرس برآمد
چنیوٹ،لالیاں(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا)ایس ایچ او تھانہ لالیاں سب انسپکٹر آزاد حسین، اے ایس آئی محمد خان، اے ایس آئی ظہیر عباس نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے موضع ونوکہ اور پل جبانہ سے دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔
ملزمان سے لاکھوں مالیت کی 1120 گرام ہیروئن اور 1329 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ملزمان کیخلاف تھانہ لالیاں میں مقدمات درج کرلئے گئے ۔ اس حوالے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد کا کہنا ہے کہ اپنی نسلوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے کیلئے ضلع بھر میں منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ منشیات کے مکمل خاتمہ کے لیے عوامی تعاون بے حد ضروری ہے ۔ علاقہ میں منشیات فروشی پر میرے نمبر یاپولیس کو اطلاع دیں،فوری کارروائی ہوگی۔