فیصل آباد(سٹی رپورٹر)لڑکی اور خاتون کو گھر میں گھس کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے ہجویری ٹاؤن کی رہائشی شازیہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اسکی کمسن بھانجی اکیلی گھر اکیلی موجود تھی کہ اس دوران ملزم گھر میں داخل ہوگیا۔۔۔
اور اسے قابو کرکے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد فرار ہوگیا۔ تھانہ ڈجکوٹ کے علاقے چک نمبر 133 کی رہائشی(ش)نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے گھر موجود تھی کہ اس دوران رات کی تاریکی میں ملزم زبردستی گھر داخل ہو گیا اور اسے قابو کرکے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گیا۔ تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں جواں سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ چک نمبر 100 ج ب کے رہائشی شاہد اقبال نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے اسکی جواں سالہ بھانجی کو اغوا کر لیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے ملزمان کیخلاف قانونی کارروائی اورمغویہ کی تلاش شروع کر دی ۔