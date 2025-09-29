ڈپٹی کمشنرکا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ ، طبی سہولیات کاجائزہ
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے رات گئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیااورشہریوں سے ادویات فراہمی اور طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔
ڈپٹی کمشنر نے زیر علاج مریضوں کوطبی سہولیات اور ادویات فراہمی سمیت ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کرکے کارکردگی کا جائزہ لیا۔انہوں نے ڈاکٹر وسٹاف کومزید بہتری کے لیے احکامات جاری کئے اورکہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمیت تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں اور تمام مراکز صحت میں مریضوں کو مزید بہتر اور مثالی طبی سہولیات کیلئے ٹھوس اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز و سٹاف کی حاضری سمیت دیگر انتظامی امورکوبراہ راست چیک کیا جا رہاہے ۔