صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طبقاتی نظام تعلیم ختم ، یکساں رائج کیا جائے :شہباز گجر ایڈووکیٹ

  • فیصل آباد
طبقاتی نظام تعلیم ختم ، یکساں رائج کیا جائے :شہباز گجر ایڈووکیٹ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جمعیت علما اسلام کی مرکزی مجلس شوریٰ کے ممبر شہباز گجر ایڈووکیٹ نے نے جمعیت طلبا اسلام کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 ہمارا موجودہ نظام تعلیم لارڈ میکالے کا تشکیل شدہ ہے جو کہ اس نے اپنے مخصوص سامراجی عزائم کے تحت ترتیب دیا تھا صد افسوس کہ قیام پاکستان کے بعد ہماری حکومتیں اسی نظام تعلیم کو تسلسل دیے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس مر کی ہے کہ ملک میں طبقاتی نظام تعلیم کو یکسر ختم کرکے یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے تاکہ نوجوان نسل طبقاتی انتشار و کشمکش سے محفوظ رہ سکے ۔ حکمران اگر نوجوان نسل کو زوال سے نکالنا چاہتے ہیں تو فی الفور یکساں نصاب تعلیم و یکساں ذریعہ تعلیم و یکساں نظام تعلیم رائج کر یں۔ کیونکہ موجودہ تعلیمی نظام نوجوان کو کوئی اجتماعی نظریاتی و سائنسی سوچ نہیں دیتا ہے ۔ جے ٹی آئی ملک سے لارڈ میکالے کا طبقاتی نظام تعلیم ختم کرکے اجتماعی نظریاتی سائنسی نظام تعلیم کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ اجلاس سے جے ٹی آئی ضلع جھنگ کے صدر ڈاکٹر ذوالقرنین و دیگر عہدیداروں نے بھی اظہار خیال کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر