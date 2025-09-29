صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڑھی و چھابڑی فروشوں کا بھتہ وصولی کیخلاف احتجاج

  • فیصل آباد
پیرمحل (نمائندہ دنیا )پیرمحل ریلوے پھاٹک پر سے بھتہ وصولی کیخلاف ریڑھی چھابڑی فروشوں نے پیرمحل ملتان روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ محکمہ ریلوے افسر زرعی زمین کے ٹھیکیدار سے ملی بھگت کر کے روزانہ کی بنیاد پر ان سے بھتہ وصول کرتے ہیں، رقم نہ دینے پر انکی ریڑھیاں ہٹا دی جاتی ہیں۔

ریڑھی چھابڑی فروشوں کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ ریلوے نے سڑک کیساتھ ہل بھی چلوا دیئے جس کے باعث وہ اپنا روزگار جاری رکھنے سے محروم ہو گئے ۔ اس پر بطورِ احتجاج ریڑھی بانوں نے اپنی ریڑھیاں کھڑی کر کے سڑک بلاک کر دی۔اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ریڑھی چھابڑی فروشوں اور ریلوے حکام سے مذاکرات کے بعد روڈ کو ٹریفک کیلئے کھلوا دیا۔غریب ریڑھی چھابڑی فروشوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ زرعی ٹھیکیدار کو مقررہ حدود تک محدود کیا جائے۔ اور انہیں روزگار سے محروم نہ کیا جائے ۔

 

