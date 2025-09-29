مہر عرفان سمیت تمام پی ٹی آئی دھڑوں کا آزاد تبسم کی حمایت کا اعلان
چک جھمرہ(نامہ نگار)حلقہ پی پی 98 ضمنی الیکشن پر چک نمبر 192 رب رسول نگر میں ضلعی جنرل سیکرٹری آزاد علی تبسم کا کامیاب جلسہ، ڈھول کی تھاپ پر استقبال۔۔۔
پی ٹی ائی کے گروپ لیڈر مہر عرفان سمیت میاں الیاس اسلم صوفی ارشاد وائس چیئرمین میاں ندیم عظمان نواز انجم میاں اشفاق اسلم میاں اکرم نے حمایت کا اعلان کردیا۔ میاں الیاس نے تقریب کا اہتمام کیا ،مہمان خصوصی ٹکٹ ہولڈر حلقہ پی پی 98 مسلم لیگ ن آزاد علی تبسم نے خطاب میں کہا حلقہ کے مسائل کے لیے ضروری ہے کہ مسلم لیگ ن کے نمائندے کو کامیاب بنایا جائے تاکہ وہ اسمبلی میں پہنچ کر عوام کے مسائل حل کر سکے ، آزاد امیدوار کو ووٹ دے کر ووٹ کو ضائع مت کریں ،انشااللہ کامیاب ہو کر ماضی کی طرح عوامی مسائل حل کروں گا۔