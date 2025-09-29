صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہر عرفان سمیت تمام پی ٹی آئی دھڑوں کا آزاد تبسم کی حمایت کا اعلان

  • فیصل آباد
مہر عرفان سمیت تمام پی ٹی آئی دھڑوں کا آزاد تبسم کی حمایت کا اعلان

چک جھمرہ(نامہ نگار)حلقہ پی پی 98 ضمنی الیکشن پر چک نمبر 192 رب رسول نگر میں ضلعی جنرل سیکرٹری آزاد علی تبسم کا کامیاب جلسہ، ڈھول کی تھاپ پر استقبال۔۔۔

پی ٹی ائی کے گروپ لیڈر مہر عرفان سمیت میاں الیاس اسلم صوفی ارشاد وائس چیئرمین میاں ندیم عظمان نواز انجم میاں اشفاق اسلم میاں اکرم نے حمایت کا اعلان کردیا۔ میاں الیاس نے تقریب کا اہتمام کیا ،مہمان خصوصی ٹکٹ ہولڈر حلقہ پی پی 98 مسلم لیگ ن آزاد علی تبسم نے خطاب میں کہا حلقہ کے مسائل کے لیے ضروری ہے کہ مسلم لیگ ن کے نمائندے کو کامیاب بنایا جائے تاکہ وہ اسمبلی میں پہنچ کر عوام کے مسائل حل کر سکے ، آزاد امیدوار کو ووٹ دے کر ووٹ کو ضائع مت کریں ،انشااللہ کامیاب ہو کر ماضی کی طرح عوامی مسائل حل کروں گا۔

 

