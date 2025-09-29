صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرہ علاقہ ٹھٹھہ غلام میں کنسلٹنٹ کیمپ لگایاگیا

  • فیصل آباد
سیلاب متاثرہ علاقہ ٹھٹھہ غلام میں کنسلٹنٹ کیمپ لگایاگیا

چنیوٹ،چناب نگر(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا)ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے زیراہتمام ضلع چنیوٹ میں سیلاب متاثرہ علاقہ ٹھٹھہ غلام تحصیل لالیاں میں کنسلٹنٹ کیمپ لگایا گیا۔

میڈیکل کیمپ میں مریضوں کا معائنہ کیا گیا۔چلڈرن سپیشلسٹ نے 21 مریض،گائناکالوجسٹ کی طرف سے 13 مریضوں کا طبی معائنہ،میڈیسن کنسلٹنٹ نے 119 مریض،ماہر امراض جلد نے 17 اور مجموعی طور پر170افراد کو طبی سہولت فراہم کی گئی۔ڈپٹی کمشنرصفی اﷲ گوندل نے کہا سیلاب سے متاثرہ عوام کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، اس مقصد کے لئے میڈیکل کیمپس کا انعقاد تسلسل کے ساتھ جاری ہے تاکہ متاثرین کو ہر ممکن سہولت انکی دہلیز پر مہیا کی جاسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر