سیلاب متاثرہ علاقہ ٹھٹھہ غلام میں کنسلٹنٹ کیمپ لگایاگیا
چنیوٹ،چناب نگر(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا)ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے زیراہتمام ضلع چنیوٹ میں سیلاب متاثرہ علاقہ ٹھٹھہ غلام تحصیل لالیاں میں کنسلٹنٹ کیمپ لگایا گیا۔
میڈیکل کیمپ میں مریضوں کا معائنہ کیا گیا۔چلڈرن سپیشلسٹ نے 21 مریض،گائناکالوجسٹ کی طرف سے 13 مریضوں کا طبی معائنہ،میڈیسن کنسلٹنٹ نے 119 مریض،ماہر امراض جلد نے 17 اور مجموعی طور پر170افراد کو طبی سہولت فراہم کی گئی۔ڈپٹی کمشنرصفی اﷲ گوندل نے کہا سیلاب سے متاثرہ عوام کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، اس مقصد کے لئے میڈیکل کیمپس کا انعقاد تسلسل کے ساتھ جاری ہے تاکہ متاثرین کو ہر ممکن سہولت انکی دہلیز پر مہیا کی جاسکے ۔