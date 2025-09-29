کمالیہ یونیورسٹی میں تعلیم و تحقیق جاری،پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواب
کمالیہ(نمائندہ دنیا)کمالیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواب سے سابق امیدوار صوبائی اسمبلی خوشی محمد جٹ، ڈاکٹر عبدالرؤف، وسیم اکرم ، جہانگیر کھیتران اور سینئر صحافی امجد رانا نے خصوصی ملاقات کی۔
شرکانے وائس چانسلر کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے کہا کہ انکی محنت سے یونیورسٹی میں جہاں طلبہ کو اعلیٰ تعلیمی سہولیات میسر آئی ہیں، وہیں والدین کی پریشانیوں میں بھی کمی ہوئی ہے ۔ اس موقع پر وائس چانسلر نے کہا آپکے تعاون سے ہی یہ ادارہ مزید مضبوط ہوگا اور تمام سہولیات سے ہمکنار ہو پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بھی اس تعلیمی ادارے کی کامیابی اور ترقی کے لیے پوری طرح کوشاں ہے ۔ یونیورسٹی کے قیام سے کمالیہ میں تعلیم و تحقیق کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے روشن مستقبل کی ضمانت ہے ۔