پی ایم اے کابینہ کااعلان،ڈاکٹر عرفان پھرجنرل سیکرٹری منتخب
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن (پی ایم اے ) فیصل آباد کی نئی کابینہ برائے 2025 تا 2027 کا اعلان کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عرفان مسلسل دسویں مرتبہ بلامقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ، جو انکی طویل خدمات اور ساتھی ڈاکٹروں کے اعتماد کا اعتراف قرار دیا جا رہا ہے۔
کابینہ میں ڈاکٹر صولت نواز امیجیڈیٹ پاسٹ پریذیڈنٹ، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال پریذیڈنٹ الیکٹ، ڈاکٹر رائے عارف صدر، ڈاکٹرعرفان جنرل سیکرٹری، ڈاکٹر چوہدری لیاقت علی سینئر نائب صدر، ڈاکٹر عاطف تنویر نائب صدر، ڈاکٹر شاہد نائب صدر (ڈینٹل)، ڈاکٹر عامر حیات جوائنٹ سیکرٹری، ڈاکٹر انور شمیم فنانس سیکرٹری، ڈاکٹر سمرین ریاض لیڈی جوائنٹ سیکرٹری، ڈاکٹر احمد شہزاد کلینیکل سیکرٹری جبکہ ڈاکٹر قمر کو انفارمیشن سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ منتخب کابینہ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹروں کے مسائل حل، طبی خدمات کے فروغ اور عوامی صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے ۔ مزید برآں کابینہ نے واضح کیا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے غیر قانونی اقدامات بشمول ازخود نوٹس (سُوموٹو ایکشن) کے خلاف بھرپور جدوجہد کی جائے گی تاکہ ڈاکٹر برادری کے جائز حقوق کا ہر سطح پر تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔