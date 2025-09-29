صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایم اے کابینہ کااعلان،ڈاکٹر عرفان پھرجنرل سیکرٹری منتخب

  • فیصل آباد
پی ایم اے کابینہ کااعلان،ڈاکٹر عرفان پھرجنرل سیکرٹری منتخب

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن (پی ایم اے ) فیصل آباد کی نئی کابینہ برائے 2025 تا 2027 کا اعلان کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عرفان مسلسل دسویں مرتبہ بلامقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ، جو انکی طویل خدمات اور ساتھی ڈاکٹروں کے اعتماد کا اعتراف قرار دیا جا رہا ہے۔

 کابینہ میں ڈاکٹر صولت نواز امیجیڈیٹ پاسٹ پریذیڈنٹ، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال پریذیڈنٹ الیکٹ، ڈاکٹر رائے عارف صدر، ڈاکٹرعرفان جنرل سیکرٹری، ڈاکٹر چوہدری لیاقت علی سینئر نائب صدر، ڈاکٹر عاطف تنویر نائب صدر، ڈاکٹر شاہد نائب صدر (ڈینٹل)، ڈاکٹر عامر حیات جوائنٹ سیکرٹری، ڈاکٹر انور شمیم فنانس سیکرٹری، ڈاکٹر سمرین ریاض لیڈی جوائنٹ سیکرٹری، ڈاکٹر احمد شہزاد کلینیکل سیکرٹری جبکہ ڈاکٹر قمر کو انفارمیشن سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ منتخب کابینہ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹروں کے مسائل حل، طبی خدمات کے فروغ اور عوامی صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے ۔ مزید برآں کابینہ نے واضح کیا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے غیر قانونی اقدامات بشمول ازخود نوٹس (سُوموٹو ایکشن) کے خلاف بھرپور جدوجہد کی جائے گی تاکہ ڈاکٹر برادری کے جائز حقوق کا ہر سطح پر تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر