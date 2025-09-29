عوام حکومت کی پالیسیوں سے سخت پریشان ،اعجاز چودھری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر اعجاز چودھری نے کہا ہے کہ فیصل آباد میں غریب عوام پنجاب حکومت کی پالیسیوں سے سخت پریشان ہیں پنجاب حکومت غریب مکینوں کو آباد کرنے کی بجائے اجاڑنے پر تلی ہوئی ہے۔
متاثرین اور احتجاجی افراد کا کہنا تھا کہ ناجائز تجاوزات کی آڑ میںNA99 اورPP107 کی غریب بستیوں کو بغیر نوٹس مسمار کرنا صریحاً علاقہ مکینوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے اور بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے 277 رب سیتلا ں کی بستی میں ضلعی انتظامیہ نے غریبوں محنت کشوں کے متعدد مکانات گرا دیئے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے پہلے بنانے کی اجازت دی جاتی ہے پھر گرا دیا جاتا ہے ۔ حکومت اور ضلعی انتظامیہ کی غیر ذمہ دارانہ عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف علاقہ مکینوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے ۔ انکا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات سے پہلے متاثرین کو آگاہ کرنا اور متبادل رہائش فراہم کرنا پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ۔ مریم نواز کی حکومت عوامی ریلیف کے بجائے غریب مکاؤ پالیسی پر گامزن ہے جس سے تنگ دست غریب عوام سخت مشکلات اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اعجاز چودھری نے علاقہ مکینوں کے ہمراہ پرزورمطالبہ کیا کہ متاثرہ افراد کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے ،متاثرین معاشی بحران اور تنگدستی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں گرے ہوئے مکانات کے حوالے سے فوری ازالہ کیا جائے ۔علاقہ مکینوں کا بھی کہنا ہے کہ انہیں کسی قسم کا پیشگی نوٹس نہیں دیا گیا۔پیپلز پارٹی کے عہدے داران نے اعجاز چودھری کی قیادت میں متاثرین کے ہمراہ اعلی ٰعدلیہ اور ارباب اختیارسے اپیل کی ہے کہ معاملے کا فوری نوٹس لیکر متاثرین کی فوری دادرسی کی جائے گرائے گئے مکانات کو فوری تعمیر کیا جائے ۔ہمارے مطالبے پر عمل نہ ہوا تو پیپلز پارٹی متاثرین کے ہمراہ شدید احتجاج کرے گی۔