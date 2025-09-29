روٹری کلب کی جنرل میٹنگ ،آئندہ فلاحی اہداف طے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)روٹری کلب فیصل آباد سٹی کی جنرل میٹنگ کا انعقادمقامی ہو ٹل میں ہوا۔مہمان خصوصی اسلم حیات ضلعی ایڈوائزر محتسب پنجاب فیصل آباد، کلب کے صدر عدنان خان،جنرل سیکرٹری عادل قریشی، فنانس سیکرٹری ایم عرفان،ڈاکٹر اشفاق قمر، ملک یوسف،سابق سیکرٹری پنجاب پبلک سروسز کمیشن نواز خالد،ڈاکٹر الیاس قمر،کرنل(ر)شاہد رحیم، سعید، محسن ودیگرممبران نے شرکت کی۔
میٹنگ کا مقصد کلب کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لینااور فلاحی منصوبوں کی پیشرفت پر بات کرنا اور آئندہ کے اہداف طے کرنا تھا۔اس موقع پر مہمان خصوصی اسلم حیات نے خطاب کرتے کہاکہ وفاقی محتسب کا ادارہ شہریوں کے مسائل کیلئے کوشاں ہے ۔ انہوں نے روٹری کلب کی کاوشوں کو سہراتے ہوئے کہا کہ جس طرح روٹری کلب اداروں اور حکومت کے ساتھ ملکراس ملکی ترقی میں اپنا رو ل اداکر رہے ہیں وہ انتہائی خوش آئند ہیں،روٹری کلب فیصل آباد سٹی کے صدر عدنان خان نے پولیو کے خاتمہ کیلئے زور دیتے ہوئے کہاکہ فیصل آباد میں پولیو کا خاتمہ اور فلاحی کاموں کے منصوبے جاری ہیں جن میں تعلیم کی فروغ، صحت کے شعبے میں سہولیات، صاف پانی فراہمی اور پولیو کے خاتمے کی مہم شامل ہیں۔ خاص طور پر \'\'اینڈ پولیو ناؤ\'\'پروگرام کو اجاگر کرتے کہا کہ یہ عالمی سطح پر روٹری کا نمایاں کارنامہ ہے اور پاکستان میں اس کی کامیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ نواز خالد نے کہا پولیو کے خاتمے کے لیے روٹری کا کردار نمایاں ہے ، پاکستان جیسے ممالک میں پولیو کے خاتمہ کے خلاف اس جنگ کو کامیاب بنانے کے لیے روٹری کلب انٹرنیشنل بھرپور محنت کررہاہے ۔مہمان اعزاز ڈاکٹر الیا س قمر نے سیلاب متاثرین کیلئے لاکھوں روپے امداد کا اعلان کیااور کہا روٹری کلب جس طرح سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے میدان عمل میں ہے وہ قابل تعریف ہے ہم روٹری کلب کے ساتھ تعاون کیلئے ہر وقت تیار ہیں۔ سینئر روٹرین ملک یوسف نے کہاآئندہ ماہ میں روٹری انٹر نیشنل کے گورنر فیصل آباد آرہے ہیں ۔ڈاکٹر اشفا ق قمر نے کہاکہ روٹری انٹر نیشنل 120سال سے 210سے زائد ممالک میں خدمات پیش کررہا ہے اور پولیو کے خاتمے کیلئے سرگرم ہے۔سیکرٹری عادل قریشی نے عہدیداران کاشکریہ اداکرتے کہا کہ تمام ممبران پولیو کے خلاف اپنی جد وجہد مزید تیز کریں اور سیلاب متاثرین کیلئے زیادہ سے زیادہ فنڈ اکٹھے کریں۔