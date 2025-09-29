ٹیکس گوشواروں کی تاریخ دو ماہ بڑھائی جائے :تاجربرادری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے سرپرست اعلیٰ وصدر انجمن تاجران سٹی فیصل آباد خواجہ شاہد رزاق سکا، جنرل سیکرٹری شیخ سعید،ڈپٹی سیکرٹری میاں ریاض شاہد،چیئر مین مرزا اشرف مغل۔۔۔
صدرینگ ٹریڈر ملک سہیل نیازطور اورسینئر رہنماؤں مرزا طالب صدیق بیگ،حاجی شمشاد،مرزا مظہر صدیق بیگ،صدرچوہدری فلور ملز کمرشل مارکیٹ (گنیش مل روڈ)عبدالحمید،حاجی شمشاد،راؤ ہاشم،چوہدری شاہد ندیم، اشرف مٹھو،ا یس ایم ایوب، یعقوب اعوان،میاں اشرف مٹھو،ملک عباس اشرف،ملک ذوالفقار علی،شیخ ارسلان اسلم،فیصل وحید، اقبال وزیر، عمران مجید ملک،ملک عبدالوہاب، ثمریزسومی،راؤ ہاشم ،چوہدری شاہد ندیم، اشرف مٹھو،ا یس ایم ایوب نے وزیراعظم میاں شہبازشریف اوروفاقی وزیرخزانہ اورنگزیب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں سیلاب کی خطرناک صورتحال کے پیش نظرانکم ٹیکس گوشوارے داخل کرنے کی تاریخ میں کم از کم دو ماہ کا اضافہ کیا جائے ،ٹیکس ریٹرن کیلئے قانونی ضروریات پوری کی جائیں اور FBR حکام کو ہدایت کی جائے کہ وہ تاجروں کے ساتھ سختی کی بجائے دوستانہ طرز عمل اختیار کریں تاکہ لوگ با آسانی ٹیکس ریٹرن داخل کر اسکیں۔