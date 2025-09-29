وزیر اعلیٰ کی آمد سے قبل راناثناکابوہڑانوالی گرائونڈ کا دورہ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیر اعلی ٰپنجاب مریم نواز کی آمد سے قبل سینیٹر رانا ثنااللہ خاں نے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے بوہڑانوالی گرائونڈ کا دورہ کیا اور میڈیا سے گفتگو بھی کی رانا ثناللہ خاں کا کہنا تھا کہ۔۔۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عام آدمی کو توجہ دی ہے کسان کارڈ سے لے کر مزدور کارڈ تک اپنی چھت تک عام آدمی کی ویلفئیر کی ہے گرین بسز کا پیرکو دو روٹس پر آغاز ہوجائے گا اگلے مرحلے میں سات روٹس پر بسز چلیں گی عام کرایہ 20روپے ہوگا سٹوڈنٹس معذور اور بزرگ شہری مفت سفر کریں گے فیصل آباد میں سڑکوں اور سیوریج سمیت 200سے 250ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے ہیں فیصل آباد اپنی محبوب قائد کا استقبال کرنے کے لیے بے تاب ہے میں اپنی اور فیصل آباد کی پوری قیادت اور وزیر ٹرانسپورٹ کی طرف اپنی قائد کو ویلکم کرتا گرین بسز کا انیشیٹو اور میٹرو کے بڑے منصوبے ہیں ہماری گزارش پر وزیر اعلیٰ آرہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مزید پروگرامز کا افتتاح کرنے کے لیے دوبارہ آرہی ہیں۔