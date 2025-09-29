فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ RSK کمبائن کلب نے جیت لیا
ماموں کانجن ( نمائندہ دنیا )ماموں کانجن میں مان گروپ کے زیر انتظام کرکٹ میلہ ہوا جس میں علاقہ بھر کی نامور 16 ٹیموں نے حصہ لیا ۔ فائنل میچ RSK کمبائن کلب اور چک نمبر 552گ ب سیف اللہ کرکٹ کلب کے درمیان سخت مقابلہ ہوا۔۔۔
552 گ ب نے مقرر چار اوور میں 88 زنز سکور کیے جو کہ کمبائن کلب نے آخری اوور میں عثمان عرف مانی کی جاندار بیٹنگ کرتے ہوئے فائنل اپنے نام کیا چیئرمین ٹورنامنٹ اکبر مان، رانا رضوان ببلی رانا جہانزیب صدر ٹورنامنٹ حاجی شہزاد ، شیخ صفدرنے جیتنے والی ٹیم میں انعامات تقسیم کیے ونر ٹیم کے کپتان رانا سمیع خاں نے مہمان خصوصی حاجی شہزاد سے ٹرافی اور نقد انعام ایک لاکھ وصول کئے رنر اپ ٹیم سیف اللہ کلب کے کپتان نے بھی ٹرافی اور نقد پچاس ہزار روپے انعام وصول کئے ۔ رانا سمیع خاں نے کہا میں مان گروپ کے تمام ممبران کو دل اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جہنوں نے علاقہ میں شاندار کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کروایا۔