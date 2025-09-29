کینسر کے حوالے سے چلڈرن ہسپتال میں آگاہی سیمینار
پینسرہ(نمائندہ دنیا)کینسر کے حوالے سے عالمی مہینے کی مناسبت سے چلڈرن ہسپتال میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ۔ڈین چلڈرن ہسپتال پروفیسر اسما مشتاق، میڈیکل سپریٹنڈنٹ ڈاکٹر عامر نوید، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر فہیم، ڈاکٹر شبیر، ڈاکٹر حافظہ ماریہ، ڈاکٹر شمائلہ ودیگر ڈاکٹرز سمیت چلڈرن ہسپتال سے۔۔۔
علاج کے بعد صحتیاب ہونیوالے درجنوں بچوں، والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ طبی ماہرین نے کہا کینسر قابل علاج مرض ہے بشرطیکہ بروقت اسکی تشخیص کی جائے بدقسمتی سے والدین بچوں میں بیماری کے آغاز پر عدم توجہ کا مظاہرہ کرتے ہیں اوراتائی ڈاکٹرز سے علاج اور ٹوٹکے استعمال کرکے وقت ضائع کردیتے ہیں تب تک بیماری جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے ۔ بچوں کا اچانک رنگ پیلا ہوجانا، جلد پر سرخ دھبے یا نیل پڑ جانا، ہڈیوں میں مسلسل درد، گردن میں غدود کا بڑھنا، سوجن، وزن میں مسلسل کمی، بخار، کھانسی، سانس لینے میں دشواری، شام یا رات کے اوقات پسینہ آنا، آنکھون کی پتلی کا سفید ہونا، بینائی میں کمی، بھینگاپن ہوجانا، آنکھوں کے گرد سوجن، پیٹ میں ورم یا رسولی کا محسوس ہونا، سردرد، کثرت سے قے آنا، تھکاوٹ، سستی، مزاج میں تبدیلی، چکرآنا، اعضا اور ہڈیوں میں درد وغیرہ کا ہونا کینسر کی ابتدائی علامات ہیں،ان علامات پر والدین ہر صورت اپنے بچوں کا آنکالوجسٹ ڈاکٹر سے فوری چیک اپ کروائیں۔ڈاکٹر عامر نوید نے کہا چلڈرن ہسپتال میں بچوں کے کینسر کا علاج بالکل مفت کیا جاتا ہے ابتک سینکڑوں مریض بچے کینسر سے چھٹکارا پاکر تندرستی کی خوش حال زندگی گزار رہے ہیں۔اس موقع پر ہسپتال انتظامیہ نے زیرعلاج مریضوں، بچوں میں تحائف ، لواحقین میں آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے ۔