مجسٹریٹس گرانفروشی کیخلاف عملی اقدامات کریں:علی اکبر

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پرپرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی روزانہ کی کارکردگی کو مانیٹر کیا جارہا ہے لہذا افسر پرائس کنٹرول میکنیزم کے تحت اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کیلئے ٹھوس اور عملی اقدامات کریں۔

ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈرنے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کے حوالہ سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر دیگر متعلقہ ضلعی افسر بھی موجود تھے ۔اجلا س میں پرائس مجسٹریٹس کی جانب سے روزانہ کی کارکردگی کے حوالہ سے آگاہ کیاگیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ صارفین کو سستی اور معیاری اشیا کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ،روزمرہ استعمال کی اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ڈپٹی کمشنر نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایات جاری کیں کہ وہ مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے ضمن میں روزانہ کی بنیاد پرکارروائیاں جاری رکھیں۔ اوورچارجنگ خلاف ورزی کی صورت میں دوکانداروں کے خلاف سخت ایکشن لیں۔ سبزی و پھل منڈیوں ،مارکیٹوں اور بازاروں میں چھاپے مارکر صارفین کو مقررہ نرخوں پر اشیائے خوردونوش کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔

 

