صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامیہ ، پولیس کی غفلت سے بس اڈوں کی کینٹینز ، موٹرویز پر گرانفروشی ، دوگنا دام وصولی جاری

  • فیصل آباد
انتظامیہ ، پولیس کی غفلت سے بس اڈوں کی کینٹینز ، موٹرویز پر گرانفروشی ، دوگنا دام وصولی جاری

فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے )ضلعی انتظامیہ اور موٹروے پولیس کی غفلت سے بس اڈوں کی کینٹینز اور موٹرویز پر گرانفروشی کا سلسلہ نہ رک سکا، بس اڈوں اور موٹرویز کے قیام و طعام پر تمام چیزیں ریٹ لسٹ سے دوگنا دام تک فروخت ہورہی ہیں۔

بس اڈوں پر اور موٹروے ریسٹ ایریاز میں موجود کینٹینز پر ناقص اشیا مہنگے داموں فروخت کی جارہی ہیں ان کینٹینز کا ٹھیکہ کروڑوں روپے میں دیا جاتا ہے انتظامیہ پیسے وصول کرکے ٹھیکیداروں سے لاتعلق ہوجاتی ہے ٹھیکیداروں کو مرضی کے دام پر ناقص اشیا فروخت کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے ہسپتالوں بس اڈوں اور ریلوے سٹیشن کی کینٹینز پر لوکل کمپنیوں کی غیر رجسٹرڈ اور غیر معیاری اشیا فروخت ہوتی ہیں بیشتر اشیا پر تو ایکسپائری ڈیٹ بھی موجود نہیں ہوتی مگر تمام اشیا کے دام عام دکانوں سے زائد وصول کیے جاتے ہیں جبکہ شہریوں کی شکایات کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور اشیا کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جارہے ۔ موٹر ویز پر موٹروے پولیس بھی کوئی اقدامات نہیں کرتی پرائس کنٹرول مجٹریٹس یا اسسٹنٹ کمشنرز بھی موٹروے پر کارروائی نہیں کرتے جس کا خمیازہ شہریوں کو گرانفروشی کی صورت میں بھگتنا پڑرہاہے ۔شہریوں نے گراں فروشی پر اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

2منشیات فروش گرفتار،آ ئس برآمد

ڈپٹی کمشنر سے سلور میڈل جیتنے والی باکسر عائشہ ممتاز کی ملاقات

فیس بک پر متنازع پیغامات،مقدمہ درج

ڈپٹی کمشنر میانوالی ،کمشنر افغان مہاجرین کی زیر صدارت اجلاس

معمولی تنازع پر فائرنگ،نوجوان زخمی

یونیورسٹی آف سرگودھا میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر