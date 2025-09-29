انتظامیہ ، پولیس کی غفلت سے بس اڈوں کی کینٹینز ، موٹرویز پر گرانفروشی ، دوگنا دام وصولی جاری
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے )ضلعی انتظامیہ اور موٹروے پولیس کی غفلت سے بس اڈوں کی کینٹینز اور موٹرویز پر گرانفروشی کا سلسلہ نہ رک سکا، بس اڈوں اور موٹرویز کے قیام و طعام پر تمام چیزیں ریٹ لسٹ سے دوگنا دام تک فروخت ہورہی ہیں۔
بس اڈوں پر اور موٹروے ریسٹ ایریاز میں موجود کینٹینز پر ناقص اشیا مہنگے داموں فروخت کی جارہی ہیں ان کینٹینز کا ٹھیکہ کروڑوں روپے میں دیا جاتا ہے انتظامیہ پیسے وصول کرکے ٹھیکیداروں سے لاتعلق ہوجاتی ہے ٹھیکیداروں کو مرضی کے دام پر ناقص اشیا فروخت کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے ہسپتالوں بس اڈوں اور ریلوے سٹیشن کی کینٹینز پر لوکل کمپنیوں کی غیر رجسٹرڈ اور غیر معیاری اشیا فروخت ہوتی ہیں بیشتر اشیا پر تو ایکسپائری ڈیٹ بھی موجود نہیں ہوتی مگر تمام اشیا کے دام عام دکانوں سے زائد وصول کیے جاتے ہیں جبکہ شہریوں کی شکایات کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور اشیا کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جارہے ۔ موٹر ویز پر موٹروے پولیس بھی کوئی اقدامات نہیں کرتی پرائس کنٹرول مجٹریٹس یا اسسٹنٹ کمشنرز بھی موٹروے پر کارروائی نہیں کرتے جس کا خمیازہ شہریوں کو گرانفروشی کی صورت میں بھگتنا پڑرہاہے ۔شہریوں نے گراں فروشی پر اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔