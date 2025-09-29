انسداد منشیات: اساتذہ ، طالبا، پولیس افسروں کی ٹیمیں تشکیل
فیصل آباد(عبدالباسط سے )منشیات فروشوں کو لگام ڈالنے اور معاشرے کو منشیات جیسے ناسور سے پاک کرنے کے لئے فیصل آباد پولیس کی جانب سے ایک اور مؤثر اقدام اٹھا لیا گیا۔سٹوڈنٹ ہاسٹلز، تعلیمی اداروں اور انکے اطراف میں منظم اور خفیہ گینگز بنا کر منشیات فروخت کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں کرنے۔۔۔
اور نوجوان نسل خصوصی طور پر طلبا و طالبات کو منشیات کے ناسور سے دور رکھنے کے لئے اساتذہ، طلبا اور پولیس افسروں پر مشتمل خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی اور منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے ناسور کو کنٹرول کرنے کے لئے بنائی گئی ان کمیٹیوں کی مدد سے ناصرف منشیات فروشوں کو لگام ڈالی جا سکے گی، بلکہ طلبا و طالبات کے مستقبل کو بھی تاریک ہونے سے بچایا جا سکے گا۔ ذرائع کے مطابق فیصل آباد میں قائم سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم اور ہاسٹلز میں مقیم طلبا و طالبات میں منشیات کے استعمال کا رجحان مبینہ طور پر بڑھتا جا رہا ہے ۔ جس کی وجہ سے نوجوان نسل خصوصی طور پر طلبہ و طالبات نشے کی لت میں لگ کر اپنا مستقبل تاریک کر بیٹھتے ہیں۔ ذرائع سے اس بات کا انکشاف ہوا کہ منشیات فروشوں کی جانب سے طلبا و طالبات اور دیگر افراد پر مشتمل منظم گینگز تشکیل دے کر واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے گروپس بناتے ہوئے منشیات کے عادی افراد کو انکی ڈیمانڈ کے مطابق منشیات فراہم کر دی جاتی ہیں جسکی وجہ سے نوجوان نسل خصوصی طور پر طلبا و طالبات تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی جانب سے بڑے سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں طلبا و طالبات، اساتذہ اور پولیس افسروں سمیت دیگر ممبران پر مشتمل خصوصی ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں جنکی جانب سے یونیورسٹیز، کالجز اور دیگر تعلیمی اداروں کے اندر ہونے والی مختلف ایکٹیوٹیز اور سرگرمیوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور اگر کسی بھی قسم کی مشکوک سرگرمی دیکھی جائے تو فوری طور پر اس کو کنٹرول کرنے کے لئے پولیس کو اگاہ کر دیا جاتا ہے ۔ ان خصوصی ٹیموں پر لیڈی پولیس افسروں و ملازمین کو بھی شامل کیا گیا ہے جو سادہ کپڑوں میں ملبوس ہوکر تعلیمی اداروں کے اندر سروسز فراہم کرتی ہیں۔ اس حوالے سے سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کا کہنا ہے کہ معاشرے کو نشے کی لت سے محفوظ رکھنے اور منشیات فروشوں کے خلاف سخت قانونی کارروائیاں کرنے کیلئے مصروف ہیں۔