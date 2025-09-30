صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوبا ش نوجوا ن نے 12سا لہ لڑکے کو زبردستی زیا دتی کا نشا نہ بنا ڈالا

  • فیصل آباد
اوبا ش نوجوا ن نے 12سا لہ لڑکے کو زبردستی زیا دتی کا نشا نہ بنا ڈالا

گوجرہ (نما ئندہ دُنیا) اوبا ش نوجوا ن نے بارہ سا لہ بچے کو زبردستی زیا دتی کا نشا نہ بنا ڈالا۔

معلو م ہوا ہے کہ چک نمبر 366 ج ب گھنیا ں کے عقیل انجم کا12سا لہ بیٹا مزمل حسین گھر کے باہر کھیل رہا تھا کہ گا ؤ ں مذکور کا اوباش نوجوا ن موٹر سا ئیکل پر آ یا اور بہا نے سے اسکو موٹر سا ئیکل پر بیٹھا کر اپنی حویلی میں لے گیا اور اسکو چھری دکھا کر زبردستی بد فعلی کا نشا نہ بنا ڈا لا بچے کی چیخ و پکار پر گاؤ ں کے لوگ آ گئے تو ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔

