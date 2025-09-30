صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح افراد کی جانب سے شہری کے ڈیرے پرمبینہ فائرنگ

  • فیصل آباد
مسلح افراد کی جانب سے شہری کے ڈیرے پرمبینہ فائرنگ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلح افراد کی جانب سے شہری کے ڈیرے پر مبینہ طور پر فائرنگ کر دی گئی۔

تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے چک نمبر 153 رب میں اشفاق نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان کی جانب سے رات کی تاریکی میں اس کے ڈیرے پر حملہ آور ہوتے ہوئے شدید فائرنگ کر دی گئی۔ جس سے بیرونی گیٹ اور گاڑی سمیت دیگر سامان کو شدید نقصان پہنچا۔ بعد ازاں ملزم فائرنگ کرتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش بھی شروع کر دی ہے۔

