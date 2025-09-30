صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل ڈرائیونگ کرنے والوں کیلئے ہدایت نامہ جاری

  • فیصل آباد
موٹر سائیکل ڈرائیونگ کرنے والوں کیلئے ہدایت نامہ جاری

سمندری(نمائندہ دنیا)ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکل ڈرائیونگ کرنے والوں کے نام ایک ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے اس پر مکمل عملدرآمد کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔۔۔

 جس میں موٹر بائیک چلانے والوں کو ہیلمٹ کے استعمال کا پابند کیا گیا ہے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹیں واضع ،بیک لائٹ ،اشارے اور عقب میں دیکھنے کیلئے شیشے لگانے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیور کے پاس ہونا بہت ضروری قرار دیا ہے خلاف ورزی کی صورت میں بھاری جرمانے ہوں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ کیلئے وزیراعلیٰ کا9ارب روپے کا ترقیاتی پیکیج،30کلو میٹر سیوریج لائن بھی شامل

ادویات کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ:سٹور مالکان بلیک میں فروخت کرنے لگے

پولیو کے خاتمہ کیلئے مشترکہ جد و جہد کرنا ہو گی:عبد الرزاق

گجرات :کھانے پینے کے مراکز اور ڈیری یونٹس کو جرمانے

اساتذہ معاشرے کی فکری و اخلاقی بنیاد کے معمار:عفت سجاد

گیپکو ہائوسنگ فا ئو نڈیشن کے متاثرین کا احتجاج اور دھرنا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس