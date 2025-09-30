موٹر سائیکل ڈرائیونگ کرنے والوں کیلئے ہدایت نامہ جاری
سمندری(نمائندہ دنیا)ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکل ڈرائیونگ کرنے والوں کے نام ایک ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے اس پر مکمل عملدرآمد کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔۔۔
جس میں موٹر بائیک چلانے والوں کو ہیلمٹ کے استعمال کا پابند کیا گیا ہے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹیں واضع ،بیک لائٹ ،اشارے اور عقب میں دیکھنے کیلئے شیشے لگانے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیور کے پاس ہونا بہت ضروری قرار دیا ہے خلاف ورزی کی صورت میں بھاری جرمانے ہوں گے۔