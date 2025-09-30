چناب نگر:مون سون بربادیوں کی داستان چھوڑ گیا
چناب نگر (نامہ نگار) حالیہ سیلاب اور بارشوں نے علاقے کی معیشت، زراعت اور مویشی پالنے والے طبقے کو شدید متاثر کیا ہے۔
گندم، کماد اور چاول جیسی قیمتی نقد آور فصلیں بارشوں کے پانی میں بہہ گئیں، جس سے کسانوں کی کئی ماہ کی محنت ایک ہی جھٹکے میں ضائع ہو گئی اور انہیں بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔مون سون کا موسم اگرچہ اختتام پذیر ہو چکا ہے مگر اپنے پیچھے بربادیوں کی ایک داستان چھوڑ گیا ہے ۔ بارشوں سے کھیت کھلیان ڈوبنے کے باعث مال مویشیوں کے لیے چارے کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے جس سے دودھ اور گوشت کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے ۔ مویشی پالنے والے سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔کھیتوں میں کھڑا پانی اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ آئندہ گندم کی کاشت نہایت مشکل ہوگی۔ اگر بروقت کاشت نہ ہو سکی تو علاقہ اناج کے بحران سے دوچار ہو سکتا ہے ، جس کے اثرات مقامی سطح سے بڑھ کر ملک گیر سطح تک مرتب ہو سکتے ہیں۔اہل علاقہ اور کسان برادری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کھڑے پانی کے نکاس کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ گندم کی کاشت بروقت ممکن ہو سکے۔