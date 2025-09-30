ربیع چارہ جات کے پیداواری منصوبوں کی منظوری دے دی گئی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) حکومت مشکل معاشی حالات کے باوجود زرعی شعبہ کی ترقی اور پیداوار بڑھانے کے لئے ترجیحی اقدامات کر رہی ہے۔
پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے اور اس میں لائیو سٹاک کا حصہ تقریباً 55 فیصد ہے ۔ دودھ کی پیداوار میں اضافہ اور جانوروں کو فربہ کرنے کے لئے غذائیت سے بھرپور چارہ جات کی فراہمی انتہائی اہم ہے ۔یہ بات ڈائریکٹر جنرل زراعت، اڈاپٹو ریسرچ اینڈ فارم ٹریننگ پنجاب، ڈاکٹر اشتیاق حسن نے ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد میں ربیع چارہ جات 2025-26 کے پیداواری منصوبہ جات کی منظوری کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ سبز چارہ جات کی کمی کی بنیادی وجہ کاشتکاروں تک جدید بیج اور پیداواری ٹیکنالوجی کی بروقت رسائی نہ ہونا ہے ۔ڈاکٹر اشتیاق حسن نے زور دیا کہ محکمہ زراعت کے شعبہ جات جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لئے جامع حکمت عملی تیار کریں اور لائیو سٹاک کے کسانوں کو سبسڈی فراہم کی جائے تاکہ چارہ جات کی پیداوار میںاضافہ ممکن ہو۔اجلاس میں زرعی سائنسدانوں و فیلڈ ماہرین نے شرکت کی۔