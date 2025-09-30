صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹرو بس کا روٹ کھرڑیانوالہ تک بڑھانے کا مطالبہ بڑھ گیا

  • فیصل آباد
میٹرو بس کا روٹ کھرڑیانوالہ تک بڑھانے کا مطالبہ بڑھ گیا

کھرڑیانوالہ(نمائندہ دنیا)حکومتِ پنجاب کی طرف سے فیصل آباد میں چلائی جانے والی میٹرو بس کے روٹ نمبر 2 کا فاصلہ گٹ والا سے بڑھا کر کھرڑیانوالہ تک کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ کھرڑیانوالہ ایک صنعتی علاقہ ہے ، فیصل آباد سے بڑی تعداد میں مزدور یہاں فیکٹریوں میں آتے ہیں جبکہ کھرڑیانوالہ سے بھی لوگ روزگار کے لیے فیصل آباد جاتے ہیں۔ان کا مؤقف ہے کہ اگر میٹرو بس کا روٹ کھرڑیانوالہ تک نہ بڑھایا گیا تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی اور منصوبے کا بنیادی مقصد فوت ہو جائے گا۔ میٹرو بس چلانے کا اصل مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے ، اور اگر یہ سہولت نہ ملی تو عوام مایوس ہو جائیں گے ۔شہریوں نے مسلم لیگ (ن) کھرڑیانوالہ کے مقامی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کر کے اس مسئلے کو حل کرائیں اور عوامی مطالبہ پورا کریں۔

