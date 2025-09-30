صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ: مصور ویلفیئر کونسل کی طرف سے سیلاب متاثرین میں راشن کی چوتھی کھیپ تقسیم

  • فیصل آباد
کمالیہ(نمائندہ دنیا)سیلاب متاثرین کی مدد کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مصور ویلفیئر کونسل کمالیہ (رجسٹرڈ) کی جانب سے نواحی علاقہ چک نمبر 734 گ ب موضع درسانہ بستی نورکی میں راشن تقسیم کیا گیا۔

منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ آخری متاثر کی بحالی تک جاری رہے گا۔ہیڈ ماسٹر شفقت حسین طاہر کی نشاندہی اور سابق ہیڈ ماسٹر قلب علی کی معاونت پر راشن کی چوتھی کھیپ پہنچائی گئی۔ہیڈ ماسٹر نے کہا مصور ویلفیئر کونسل کے تحصیل ناظم ملک عطاء لمصطفی عدیل، ملک شاہد، قمر حنان اور ان کی ٹیم نے بھرپور خدمت کا مظاہرہ کیا۔  جہاں ضرورت ہوگی، کونسل اپنے بھائیوں کی بحالی تک بنیادی اشیائے ضروریہ اور راشن پہنچاتی رہے گی۔

