صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین الیکٹرک بس کا روٹ کھرڑیانوالہ تک بڑھایا جائے : رانا شعیب ادریس

  • فیصل آباد
گرین الیکٹرک بس کا روٹ کھرڑیانوالہ تک بڑھایا جائے : رانا شعیب ادریس

بلوچنی(نمائندہ دنیا)فیصل آباد میں الیکٹرک بسوں کے چلنے سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ سابق ایم پی اے و ٹکٹ ہولڈر، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ ن فیصل آباد رانا شعیب ادریس نے کہا ہے کہ۔۔۔

 وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے فیصل آباد میں گرین الیکٹرک بسوں کے افتتاح کو عوامی خدمت کا عملی ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ گرین الیکٹرک بس کا روٹ گٹ والا سے کھرڑیانوالہ تک بڑھایا جائے تاکہ انڈسٹریل ایریا میں آنے جانے والے ہزاروں مزدوروں اور طلبہ کو بھی فائدہ ہو۔ اس موقع پر رانا ابوبکر خان، رانا مزمل شہزاد، ملک طاہر حمید فانی، ڈاکٹر عباس باؤ کونسلر، ملک رفیق طوطا کونسلر، رانا قیصر ذکریا خان، ملک طارق وسیم ایڈیٹر و دیگر بھی موجود تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بینک اسلامی اور پی ٹی سی ایل کا ڈیجیٹل نظام کی بہتری کیلئے معاہدہ

بینک آف خیبر کی کوئک پے کے اشتراک سے پی او ایس سروسز کا آغاز

ترکمانستان کے یوم آزادی کی 34ویں سالگرہ، گالف ٹورنامنٹ

مریم نواز کا کل دورہ مری ،نواز شریف کارڈیک سنٹر کا افتتاح کرینگی

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

عمر ڈرائیورز کیخلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس