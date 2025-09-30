گرین الیکٹرک بس کا روٹ کھرڑیانوالہ تک بڑھایا جائے : رانا شعیب ادریس
بلوچنی(نمائندہ دنیا)فیصل آباد میں الیکٹرک بسوں کے چلنے سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ سابق ایم پی اے و ٹکٹ ہولڈر، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ ن فیصل آباد رانا شعیب ادریس نے کہا ہے کہ۔۔۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے فیصل آباد میں گرین الیکٹرک بسوں کے افتتاح کو عوامی خدمت کا عملی ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ گرین الیکٹرک بس کا روٹ گٹ والا سے کھرڑیانوالہ تک بڑھایا جائے تاکہ انڈسٹریل ایریا میں آنے جانے والے ہزاروں مزدوروں اور طلبہ کو بھی فائدہ ہو۔ اس موقع پر رانا ابوبکر خان، رانا مزمل شہزاد، ملک طاہر حمید فانی، ڈاکٹر عباس باؤ کونسلر، ملک رفیق طوطا کونسلر، رانا قیصر ذکریا خان، ملک طارق وسیم ایڈیٹر و دیگر بھی موجود تھے۔