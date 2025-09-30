سمندری :ملاوٹ مافیا سرگرم، بیماریوں میں خطرناک حد تک اضافہ
سمندری(نمائندہ دنیا)سمندری اور گرد نواح میں ملاوٹ مافیا نے پنجے گاڑ رکھے ہیں موت کے سوداگر چند ٹکوں کے لالچ میں انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔۔۔
جس کی وجہ سے علاقہ بھر میں بیماریوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے ہر گھر کی ضرورت دودھ ہے جس کے خالص ہونے کی بالکل ضمانت نہیں ہے کہیں پر دودھ میں پانی کی ملاوٹ ہو رہی بعض مقامات پر کیمیکل ملا دودھ اور بعض جگہوں پر جعلی دودہ جو کہ صحت کیلئے انتہائی مضر ہوتا ہے فروخت ہو تا ہے اچھا اور خالص دودہ کی دستیابی ایک خواب بن کر رہ گیا ہے اہل خانہ کو دودہ کی خریداری کے وقت یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لئے اور بچوں کیلئے دودھ خرید رہے ہیں یا کہ زہر پریشان کن بات یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کہیں بھی نظر نہیں آ تا عوامی حلقوں کے مطابق دودھ کے ساتھ ساتھ دیگر کھانے پینے کی اشیاء میں بھی ملاوٹ عام سی بات سمجھی جاتی ہے ملاوٹ مافیا بلا خوف خطر اپنے مکروہ دھندے میں مصروف ہے جس کی سب سے بڑی وجہ متعلقہ محکموں کی عدم توجگی ہے عوامی مطالبہ کہ ملاوٹ مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کیلئے سی سی ڈی جیسا ادارہ قائم کیا جائے اور اسے سی سی ڈی جیسے اختیارات دیئے جائیں تاکہ معاشرے کے ان ناسوروں کا محاسبہ ہو سکے۔