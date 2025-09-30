صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد تا جڑانوالہ الیکٹرک بسوں کی سہولت دینے کا مطالبہ

  • فیصل آباد
جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)فیصل آباد میں گرین حسین پنجاب ویژن کے تحت الیکٹرو بسوں کے آغاز پر عوامی و سماجی حلقوں اور طلبا و طالبات نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تاریخی اقدام کو سراہا ہے۔

دوسری جانب جڑانوالہ سے روزانہ تعلیم کے حصول کیلئے فیصل آباد جانے والے طلبا و طالبات اور عوامی سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ جڑانوالہ سے فیصل آباد تک بھی الیکٹرک بسوں کی سہولت فراہم کی جائے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث روزانہ کے سفر کا کرایہ 15 سے 20 ہزار روپے ماہانہ والدین پر اضافی بوجھ ڈال رہا ہے ، جس کی وجہ سے بہت سے طلباء و طالبات تعلیم ادھوری چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔عوامی حلقوں نے زور دیا کہ فیصل آباد تا جڑانوالہ الیکٹرک بسوں کی سہولت وقت کا تقاضا ہے ، تاکہ طلباء و طالبات کو آرام دہ اور سستا سفر میسر آ سکے اور والدین پر تعلیمی اخراجات کا بوجھ کم ہو سکے۔

