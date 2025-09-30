پیرمحل: اقبال پارک نشہ آور افراد کی پناہ گاہ بن گیا ، لائٹس بند
پیرمحل (نمائندہ دنیا) اقبال پارک پیرمحل رات کے وقت لائٹس بند ہونے کے باعث نشہ کے عادی اور جرائم پیشہ افراد کی پناہ گاہ بن گیا۔
شہریوں اور سماجی حلقوں نے فوری طور پر پارک کی لائٹس بحال کرنے اور سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔میونسپل کمیٹی انتظامیہ نے لاکھوں روپے لاگت سے اقبال پارک کی تزئین و آرائش کی تھی، جس میں فوارہ اور آرائشی لائٹس لگائی گئیں۔ تاہم پارک میں نصب لائٹس بند ہیں اور انکی بجلی مبینہ طور پر اردگرد کے اداروں کو فراہم کی جارہی ہے ، جبکہ بل میونسپل کمیٹی ادا کررہی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ لائٹس بند ہونے کے باعث پارک میں رات کے اوقات اور صبح واک کیلئے آنے والی خواتین و مرد حضرات کو شدید خدشات لاحق ہیں اور کسی بھی ناگہانی واقعہ کا خطرہ موجود ہے ۔سیاسی و سماجی شخصیات نے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ اور اے سی پیرمحل سے مطالبہ کیا ہے کہ پارک کی بجلی چوری فوری روکی جائے ، رات کے وقت لائٹس کو چالو کیا جائے اور پارک میں سکیورٹی گارڈ تعینات کیے جائیں۔