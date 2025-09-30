خان دا چک میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور
کمالیہ(نمائندہ خصوصی)دریائے راوی کے نواحی علاقے خان دا چک میں سیلابی ریلے نے شدید تباہی مچائی، جس کے نتیجے میں درجنوں گھر زمین بوس ہوگئے۔
متاثرہ خاندان گھروں کی تباہی کے بعد آج بھی درختوں کے سائے تلے اور سڑک کنارے دن گزارنے پر مجبور ہیں۔نشیبی علاقوں میں تاحال پانی کھڑا ہے ، تاہم نکاس کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا سکے ۔ سیلاب سے چارہ جات کی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جس سے مویشی مالکان سخت پریشانی میں مبتلا ہیں اور جانور گھاس کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے نقصانات کا فوری سروے کرایا جائے اور جلد از جلد مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے گھروں کی دوبارہ تعمیر کر سکیں اور معمول کی زندگی بحال ہو سکے۔