صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خان دا چک میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور

  • فیصل آباد
خان دا چک میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور

کمالیہ(نمائندہ خصوصی)دریائے راوی کے نواحی علاقے خان دا چک میں سیلابی ریلے نے شدید تباہی مچائی، جس کے نتیجے میں درجنوں گھر زمین بوس ہوگئے۔

متاثرہ خاندان گھروں کی تباہی کے بعد آج بھی درختوں کے سائے تلے اور سڑک کنارے دن گزارنے پر مجبور ہیں۔نشیبی علاقوں میں تاحال پانی کھڑا ہے ، تاہم نکاس کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا سکے ۔ سیلاب سے چارہ جات کی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جس سے مویشی مالکان سخت پریشانی میں مبتلا ہیں اور جانور گھاس کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے نقصانات کا فوری سروے کرایا جائے اور جلد از جلد مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے گھروں کی دوبارہ تعمیر کر سکیں اور معمول کی زندگی بحال ہو سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ کیلئے وزیراعلیٰ کا9ارب روپے کا ترقیاتی پیکیج،30کلو میٹر سیوریج لائن بھی شامل

ادویات کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ:سٹور مالکان بلیک میں فروخت کرنے لگے

پولیو کے خاتمہ کیلئے مشترکہ جد و جہد کرنا ہو گی:عبد الرزاق

گجرات :کھانے پینے کے مراکز اور ڈیری یونٹس کو جرمانے

اساتذہ معاشرے کی فکری و اخلاقی بنیاد کے معمار:عفت سجاد

گیپکو ہائوسنگ فا ئو نڈیشن کے متاثرین کا احتجاج اور دھرنا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس