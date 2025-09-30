صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر میں دکانوں کے باہر سامان رکھنے پر مکمل پابندی

  • فیصل آباد
چناب نگر(نامہ نگار)پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے چناب نگر میں دکانوں کے باہر سامان رکھنے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے اور خلاف ورزی کرنیوالے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے۔

حکام کے مطابق آج سے دکان کے شٹر سے باہر کسی بھی قسم کا ڈسپلے مکمل طور پر ممنوع ہوگا۔ خلاف ورزی کی صورت میں دکانیں سیل کر دی جائیں گی، بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے اور گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے ۔ اینٹی انکروچمنٹ مہم کے تحت کسی سیاسی سفارش یا دباؤ کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا جبکہ مداخلت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔اتھارٹی نے تمام دکانداروں کو وارننگ دی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری خود لیں کیونکہ بعد میں کسی قسم کی شنوائی نہیں ہوگی۔ شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس اطلاع کو دیگر دکانداروں تک پہنچائیں تاکہ کارروائی سے بچا جا سکے۔

