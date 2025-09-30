صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم ممالک اسلامک بلاک بنائیں ، غزہ میں جنگ بندی قائم کی جائے : شبیر احمد عثمانی

  • فیصل آباد
چناب نگر(نامہ نگار)ختم نبوت اسلامک سنٹر چناب نگر کے چیئرمین مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا ہے کہ تمام مسلم ممالک اختلافات کو پسِ پشت ڈال کر ایک اسلامک بلاک تشکیل دیں۔۔۔

 تاکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے اور جہاں مسلمان مشکلات اور اذیت میں مبتلا ہیں انہیں نجات دلائی جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی دفاعی معاہدہ علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کی ضمانت بنے گا۔ اس خطے کی حفاظت و سلامتی کی ذمہ داری پاکستان کے لیے اعزاز ہے اور ہماری افواج یہ دینی فریضہ پہلے بھی ادا کرتی رہی ہیں۔ یہ امن معاہدہ امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد اور باہمی اعتماد کی عکاسی کرتا ہے جس سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔

