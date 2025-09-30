وزیراعلیٰ کے استقبال کیلئے مختلف مقامات سے جلوس پہنچے
سمندری(نمائندہ دنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی فیصل آباد آمد کے موقع پر ان کے استقبال کیلئے سمندری سے مختلف مقامات سے جلوس روانہ ہوئے۔۔۔
چوہدری شہباز بابر ایم این اے کے ڈیرہ کرمانوالی حویلی سے چوہدری محمد اسلم اور گوجرہ موڑ سے راؤکاشف رحیم خاں، ایم پی اے ہاؤسنگ کالونی نمبر2سے چوہدری عارف محمود گل ایم پی اے اور چوہدری خالد محمود گل کی قیادت میں کارکنوں اور شہریوں پر مشتمل قافلے مریم نواز شریف کے استقبال کیلئے فیصل آباد کی جانب روانہ ہوئے۔