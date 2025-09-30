وزیراعلیٰ کا استقبال، اہل فیصل آباد کا اعتماد ن لیگ پر برقرار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن کارپوریشن فیصل آباد میاں ضیا الرحمن نے کہاہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اہل شہر نے شاندار استقبال کرکے ثابت کردیا کہ وہ آج بھی مسلم لیگ ن پر ہی اعتماد کرتے ہیں۔
ماضی گواہ ہے مسلم لیگ ن کے ہمیشہ اقتدار میں آکر ملک و قوم کو صحیح معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے ۔ اہل فیصل آباد کے لئے الیکٹرک بس سروس کسی نعمت سے کم نہیں ہے ۔ مہنگائی کے اس دور میں سستی اور صاف ستھری سفری سہولت فراہم کرنا وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہت بڑا کارنامہ ہے جس کو اہل فیصل آباد مدتوں یاد رکھیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مشیر و سینیٹر رانا ثنا اللہ خاں کی شہر کے لئے خدمات کا برملا اعتراف کرکے کارکنوں کے حوصلے مزید بلند کردیئے ہیں۔ انہوں نے رانا ثنا اللہ خاں کے مطالبے پر فیصل آباد میں آئی ٹی سٹی بنانے کا اعلان کرکے دل جیت لئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب فیصل آباد ترقی کے آسمان پر چمکے گا۔