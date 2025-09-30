صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر میں سیلاب کے بعد مہنگائی کا طوفان، عوام پریشان

  • فیصل آباد
چناب نگر میں سیلاب کے بعد مہنگائی کا طوفان، عوام پریشان

چناب نگر (نامہ نگار) چناب نگر و گردونواح میں سیلاب کی تباہی کے بعد خود ساختہ مہنگائی کا طوفان آ گیا۔

سبزیاں اور پھل متاثر ہونے کے باعث ان کے دام آسمان کو چھونے لگے ہیں، یہاں تک کہ دو وقت کا کھانا کھانا مشکل ہو چکا ہے ۔ایک ہزار ایکڑ رقبے پر کاشت سبزیاں سیلاب کی نذر ہو چکی ہیں جبکہ مختلف علاقوں کے باغات بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ رسد کم ہونے کے باعث قیمتیں شہریوں کی قوتِ خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔عام آدمی کے ساتھ آڑھتی اور سبزی و پھل فروش بھی پریشان ہیں۔ کھپت کم ہونے پر دکانداروں نے خود ساختہ قیمتیں بڑھا لی ہیں جس سے صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی ہے۔

