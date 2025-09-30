شیخوپورہ روڈ پر متاثرہ علاقوں کو نکاسی آب کی سہولت بحال
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ کی ہدایت پر شیخوپورہ روڈ سٹیم پاور کے قریب سیٹلڈ سیوریج مین لائن کی مرمت مکمل کر لی گئی، جس کے بعد متعلقہ علاقوں کے سیوریج آپریشنز بحال کر دیے گئے۔
گزشتہ دنوں شیخوپورہ روڈ پر مین سیوریج لائن سیٹلڈ ہو گئی تھی، جس پر ایم ڈی واسا نے فوری ایکشن لیتے ہوئے انجینئرز کو متحرک کیا اور مشینری موقع پر بھجوانے کی ہدایت کی۔ واسا انجینئرز اور سٹاف نے دن رات محنت سے کام کرتے ہوئے مین لائن کی مرمت مکمل کی، جس کی نگرانی ڈپٹی ایم ڈی سروسز مقبول احمد سنپال نے کی۔مین لائن کی بحالی کے بعد علی عرفان آباد، شمس آباد، امداد ٹاؤن اور شفیع نور کالونی سمیت دیگر ملحقہ آبادیوں کو نکاسی آب کی سہولیات ترجیحی بنیادوں پر فراہم کر دی گئیں۔ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے کہا کہ شہریوں کو نکاسی آب کی معیاری سروسز فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور اس پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ شہریوں کی خدمت واسا فیصل آباد کی اولین ترجیح ہے کیونکہ صارفین کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے ۔