جڑانوالہ:اے سی کی ہدایت پر ہسپتال روڈ کی تعمیرشروع
جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب کی ہدایت پر ہسپتال روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سیوریج کی تنصیب کے بعد سڑکوں کو اصل حالت میں لانے کے لیے کام تیزی سے جاری ہے۔
اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب نے بتایا کہ انہیں عوامی مشکلات کا بخوبی اندازہ تھا، اسی لیے ٹھیکے دار کو فوری طور پر سڑک کی تعمیر کی ہدایت جاری کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی اور سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔اسسٹنٹ کمشنر نے مزید کہا کہ ٹھیکے دار اپنے کام کی رفتار تیز کریں، سست روی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔