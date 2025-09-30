صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ ہارٹ ڈے ، کمالیہ میں فوڈ اتھارٹی کے زیرِاہتمام آگاہی واک

  • فیصل آباد
ورلڈ ہارٹ ڈے ، کمالیہ میں فوڈ اتھارٹی کے زیرِاہتمام آگاہی واک

کمالیہ(نمائندہ خصوصی)ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں طلبہ و طالبات سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

واک کا مقصد دل کی بیماریوں سے بچاؤ اور صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کے حوالے سے عوام میں شعور اجاگر کرنا تھا۔اس موقع پر نیوٹریشن ٹرینی آفیسر صبا شاہد نے سیمینارسے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متوازن غذا، باقاعدہ ورزش اور وقتاً فوقتاً طبی معائنہ دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے نہایت ضروری ہیں۔واک میں شریک افراد نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر دل کی صحت کے حوالے سے نعرے درج تھے ۔ شہریوں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اس مثبت اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں عوامی آگاہی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

