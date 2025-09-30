زرعی یونیورسٹی میں یوم خوراک کا ضیاع اور نقصانات پر واک
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ‘‘بین الاقوامی یوم برائے خوراک کا ضیاع اور نقصانات’’ کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔
اس تقریب کا مقصد خوراک کے ضیاع کو کم کرنے کے اقدامات کو اجاگر کرنا تھا۔ ریلی کا اہتمام فوڈ پروسیسنگ چیئر، پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اور شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے اشتراک سے کیا گیا۔اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے بتایا کہ پاکستان میں خوراک کی پیداوار کا 26 فیصد یعنی تقریباً 19.6 ملین ٹن ضائع ہو جاتا ہے ، جس کی مالیت 4 ارب ڈالر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اس سنگین مسئلے پر قابو پانے کے لیے معاشرے کے تمام شعبوں کو مربوط حکمت عملی اپنانا ہوگی تاکہ بنیادی وجوہات کا خاتمہ اور پائیدار حل پر عمل درآمد ممکن بنایا جا سکے ۔ڈین کلیہ زراعت ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے کہا کہ اقوام متحدہ نے 2019ء میں فیصلہ کیا کہ ہر سال 29 ستمبر کو خوراک کے ضیاع اور تلفی کے خلاف عالمی دن منایا جائے تاکہ غذائی استحکام یقینی بنایا جا سکے ۔دیگر مقررین ڈاکٹر عمران پاشا، ڈاکٹر محمد عیسیٰ خاں، ڈاکٹر عظیم اقبال خاں، ڈاکٹر کاشف اقبال خاں اور ڈاکٹر راحیلہ رحمان نے کہا کہ خوراک کے ضیاع کو روکنا اجتماعی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے عملی اقدامات اور عوامی رویوں میں تبدیلی ناگزیر ہے۔