وزیراعلیٰ کا دورہ ، زرعی یونیورسٹی کے باہر استقبالیہ کیمپ لگایا گیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی فیصل آباد آمد کے موقع پر زرعی یونیورسٹی کے باہر پاکستان مسلم لیگ ن کارپوریشن کے زیر اہتمام استقبالیہ کیمپ لگایا گیا۔

 جس میں سٹی صدر شیخ اعجاز احمد، جنرل سیکرٹری میاں ضیاء الرحمان، حاجی اکرم انصاری، رانا احمد شہریار، ملک رزاق، اجمل آصف، توصیف نواز خان، نواز ملک، خواجہ اسلام سمیت سینکڑوں کارکنوں نے اپنی قائد کا پرتپاک استقبال کیا۔اس موقع پر مقررین نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے شاندار استقبال نے ثابت کر دیا کہ اہل فیصل آباد آج بھی مسلم لیگ ن پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ن نے ہمیشہ اقتدار میں آکر ملک و قوم کو حقیقی ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔انہوں نے کہا کہ فیصل آباد میں آئی ٹی سٹی بنانے کے اعلان نے عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ مسلم لیگ ن نے ہمیشہ ترقی و خوشحالی کی سیاست کو ترجیح دی ہے ۔ فیصل آباد کے عوام کو جدید سہولیات فراہم کرنا خوش آئند اقدام ہے جسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔

