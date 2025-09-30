صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں 12 ہزار سے زائد نئے اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)محکمہ تعلیم کا فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں 12 ہزار سے زائد نئے اساتذہ (ایس ٹی آئیز) بھرتی کرنے کا فیصلہ، ساڑھے بارہ ہزار ایس ٹی آئیز کے معاہدوں میں توسیع کی منظوری بھی دے دی گئی۔

محکمہ تعلیم نے اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بڑے فیصلے کر لیے ہیں۔صوبائی وزیر تعلیم سکندر حیات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے صوبہ میں 25 ہزار ایس ٹی آئیز کی بھرتیوں کے لیے سمری منظور کر لی گئی ہے ۔ اساتذہ ابتدائی و ثانوی سطح پر طلبہ کو تدریسی سہولیات فراہم کریں گے اور ان کی تعیناتی ان سکولوں میں کی جائے گی جہاں سب سے زیادہ اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے ۔ فیصل آباد ڈویژن میں بھی بڑی تعداد میں یہ اسامیاں بھری جائیں گی تاکہ تعلیمی معیار کو بہتر بنایا جا سکے ۔ذرائع نے بتایا کہ معاہدوں میں توسیع پانے والے ساڑھے بارہ ہزار ایس ٹی آئیز کو کارکردگی کی بنیاد پر برقرار رکھا گیا ہے تاکہ تدریسی عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہ سکے۔ اس فیصلے سے جہاں سینکڑوں بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار ملے گا، وہیں سرکاری سکولوں میں طلبہ کو بھی براہِ راست فائدہ پہنچے گا۔عوامی و سماجی حلقوں نے حکومت کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ تعلیمی بحران کے حل میں مددگار ثابت ہوگا۔ تاہم ماہرینِ تعلیم کا کہنا ہے کہ اساتذہ کی بھرتی اور معاہدوں کی توسیع کے ساتھ ساتھ تربیت، نگرانی اور تدریسی معیار پر بھی خصوصی توجہ دینا ہوگی، ورنہ یہ اقدام محض وقتی ریلیف تک محدود رہ جائے گا۔

