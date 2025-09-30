ناقص حکمت عملی، ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم متاثر
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سرویکل کینسر سے بچاؤ کے لیے شروع کی گئی ایچ پی وی ویکسینیشن مہم محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کی ناقص حکمت عملی اور سکول سربراہان کے عدم تعاون کے باعث بری طرح متاثر ہوگئی۔
اس سنگین غفلت کے نتیجے میں ضلع فیصل آباد کی 60 ہزار سے زائد طالبات حفاظتی ٹیکہ جات سے محروم رہ گئیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے اس صورتحال پر نوٹس لیتے ہوئے 168 سکول سربراہان کو شوکاز نوٹسز جاری کر دئیے ہیں اور وضاحت طلب کرلی ہے ۔ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے سمندری کے 50، فیصل آباد سٹی کے 44، صدر کے 35، جڑانوالہ کے 22، جھمرہ کے 11 اور تاندلیانوالہ کے 7 سکولوں میں طالبات ویکسینیشن سے محروم رہیں۔ محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق کئی سکول سربراہان نے والدین کو اعتماد میں لینے کے بجائے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، جس کے باعث ہیلتھ ٹیموں کو مشکلات پیش آئیں اور مہم بروقت مکمل نہ ہو سکی۔ماہرین صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ کوتاہی مستقبل میں بھی جاری رہی تو سرویکل کینسر کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہوسکتا ہے ، کیونکہ یہ مرض براہِ راست خواتین کی زندگیوں اور صحت سے جڑا ہوا ہے ۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے اس صورتحال کو مجرمانہ غفلت قرار دیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ جس مہم کا مقصد بچیوں کو مہلک بیماری سے بچانا تھا، وہ ناقص انتظامات اور غیر سنجیدگی کی بھینٹ چڑھ گئی۔عوامی ردعمل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ صرف سکول ہیڈز ہی نہیں بلکہ محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے متعلقہ افسران کو بھی جواب دہ بنایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسی لاپرواہی نہ ہو۔ عوام نے واضح کیا کہ صحت عامہ جیسے حساس معاملے کو سیاسی یا انتظامی غفلت کے سپرد نہیں کیا جاسکتا، اور آئندہ مرحلے میں والدین اور اساتذہ کے باہمی تعاون سے مہم کو کامیاب بنانے کے لیے جامع حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔