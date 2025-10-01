سیاسی وسماجی شخصیت کاشف نواز رندھاوا کیخلاف جھوٹا مقدمہ خارج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نامورسیاسی وسماجی شخصیت کیخلاف تھانہ ائیرپورٹ میں درج مقدمہ خارج ،کاشف نواز رندھاوا کو علاقہ مجسٹریٹ نے جھوٹے مقدمہ سے باعزت بری کر دیا۔
کاشف رندھاوا اپنی حافظ قرآن بیٹی اور بیٹوں کوفیصل آباد انٹرنیشنل پر الوداع کہنے گئے تھے جہاں انکے ساتھ نا صرف مبینہ ناروا سلوک روا رکھا گیا بلکہ اے ایس ایف نے انہیں حراست میں لیکر کارسرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کروا دیا تھا جس پر پولیس نے انہیں مقامی عدالت میں پیش کیا تو عدالت نے مقدمہ خارج کرکے کاشف نواز رندھاوا کو فوری باعزت رہا کرنے کا حکم دیا ۔