مکان پر قبضہ کرنے کیلئے خاتون اور اہلخانہ پر مبینہ تشدد

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلح افراد نے مکان پر قبضہ کرنے کیلئے خاتون اور اسکے اہلخانہ کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا۔

 تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 214 رب کی رہائشی زینب بی بی نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے بچوں کے ہمراہ گھر موجود تھی کہ اس دوران ملزمان نے دھاوا بول دیا اور قبضہ کرنے کیلئے ڈنڈوں اور آہنی راڈز کے ساتھ وار کرتے ہوئے دیواروں، گیٹ اور سامان کو نقصان پہنچایا۔ اس دوران مزاحمت کرنے پر انہیں زخمی کرنے کے ساتھ ہراساں بھی کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔

 

