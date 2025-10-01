ڈی ڈی ای او عبدالغفار نے عہدے کا چارج سنبھال لیا
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عبدالغفار نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر محکمہ تعلیم کے افسروں اور عملے کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا۔
ماہرین تعلیم نے انہیں مبارکباد پیش کی اور کامیابی کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔سٹاف اور اساتذہ نے گلدستہ پیش کرتے ہوئے انکی تعیناتی کو خوش آئند قرار دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عبدالغفار کی قیادت میں تعلیمی نظام مزید ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اور تعلیمی معیار میں نمایاں بہتری آئے گی۔اس موقع پر عبدالغفار نے محکمہ تعلیم کی بہتری کیلئے اپنی بھرپور کاوشوں کا عزم ظاہر کرتے کہا کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تعلیمی نظام میں اصلاحات اور ترقی کیلئے کام کریں گے ۔