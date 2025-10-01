صغیر حسین نقوی کا یوم شہادت منایا گیا، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )امام بارگاہ قصر بتول جڑانوالہ میں صغیر حسین نقوی کا 19 واں یوم شہادت عقیدت و احترام کیساتھ منایا گیا۔
سیاسی سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور کہا کہ صغیر حسین نقوی انتہائی ملنسار اور خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے انکی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی اس موقع پر شہید کے صاحبزادے تصدق حسین نقوی نے کہا انکے والد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے 19 سال بعد بھی ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا جو افسوسناک امر ہے ہمارا حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کرکے قرار واقعی سزا دلوائی جائے ۔