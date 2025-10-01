صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صغیر حسین نقوی کا یوم شہادت منایا گیا، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ

  • فیصل آباد
صغیر حسین نقوی کا یوم شہادت منایا گیا، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )امام بارگاہ قصر بتول جڑانوالہ میں صغیر حسین نقوی کا 19 واں یوم شہادت عقیدت و احترام کیساتھ منایا گیا۔

 سیاسی سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور کہا کہ صغیر حسین نقوی انتہائی ملنسار اور خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے انکی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی اس موقع پر شہید کے صاحبزادے تصدق حسین نقوی نے کہا انکے والد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے 19 سال بعد بھی ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا جو افسوسناک امر ہے ہمارا حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کرکے قرار واقعی سزا دلوائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر گو جرانوالہ کا دورہ گجرات کٹھالہ بیوٹیفکیشن سائٹ کا معائنہ

چیئرمین لینڈ ریکارڈ اتھارٹی طارق سبحانی کا ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ

مولانا ظفر علی چوک تا پنڈی بائی پاس سڑک کی تعمیر کا آغاز

سیالکوٹ:سیلاب سے نقصان کے جائزہ کیلئے سروے کا آ غاز

علی ہمایوں بٹ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر منتخب

سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی سالانہ جنرل باڈی کا اجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر