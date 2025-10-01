صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ :پولیس مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار،دوسرا فرار

  • فیصل آباد
کمالیہ :پولیس مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار،دوسرا فرار

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )سی سی ڈی سرکل کمالیہ کی ٹیم کے ساتھ پولیس مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار دوسرا فرار ہوگیا۔گزشتہ شب پولیس ٹیم کمالیہ بائی پاس ریلوے کراسنگ کے قریب موجود تھی کہ۔۔۔

 اچانک واردات کی نیت سے چھپے دو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے ، پولیس نے تعاقب کیا تو انکی موٹر سائیکل اوور اسپیڈنگ پرچک نمبر 54؍2 ٹکرا کے قریب گر گئی، اس دوران ایک ملزم بلال گادھی سکنہ 188 گ ب زخمی حالت میں پولیس کی گرفت میں آ گیاجبکہ دوسرا ملزم تاریکی کا فائدہ اٹھاتے فرار ہو گیا،پولیس نے زخمی ملزم کو ہسپتال منتقل کر دیا۔مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ، فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں،گرفتار ملزم قتل ،ڈکیتی سمیت دیگر سنگین وارداتوں میں ملوث اور ریکارڈ یافتہ ہے ۔اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ سی سی ڈی انسپکٹر فریاد چیمہ نے کہا سی سی ڈی پولیس پوری طرح متحرک ہے ، عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایاجارہاہے ۔ 

 

