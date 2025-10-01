کاروباری سماجی شخصیت عبدالغفور بھولا گجر انتقال کر گئے
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)چک 66 ج ب دھاندرہ کی معروف کاروباری شخصیت نواب دین گجر مرحوم کے بیٹے ، عبدالشکور گجر، شاہنواز گجر، (سائزنگ)والے کے بڑے بھائی منظور گجر، بلال گجر کے تایا۔۔۔
اور اویس گجر کے والد معروف کاروباری سماجی شخصیت عبدالغفور عرف بھولا گجر(نواب سائزنگ)والے علالت کے بعد انتقال کر گئے ۔مرحوم کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی دھاندرہ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا،نماز جنازہ میں چیئرمین سائزنگ انڈسٹری ایسوسی ایشن شکیل انصاری،جنرل سیکرٹری میاں اجمل،ڈاکٹر چوہدری یاسین،ملک امین،رانا توصیف خاں،میاں اسامہ سعید،رانا خالد محمود، عمران شہزاد انصاری، سیاسی،سماجی وکاروباری شخصیات کی کثیر تعداد شریک ہوئی مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے قرآن خوانی آج جامع مسجد گنبدوں والی میں ہوگی۔