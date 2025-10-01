صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین سروے میں درست معلومات دیں :ذوالفقار صابر

  • فیصل آباد
سیلاب متاثرین سروے میں درست معلومات دیں :ذوالفقار صابر

پیرمحل(نمائندہ دنیا )پیرمحل تحصیل کے چکوک اور موضع جات جہاں سے سیلابی پانی اتر گیا ، وہاں متاثرہ خاندانوں اور املاک کے نقصان کے سروے کا آغاز کر دیا گیا۔

اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل ذوالفقار صابر نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالے کیلئے ہر ممکن اقدامات کررہی ہیں اس سروے میں محکمہ مال، زراعت، لائیو اسٹاک، اربن یونٹ اور پاک آرمی کے نمائندے شامل ہیں۔ ٹیمیں انسانی جانوں کے ضیاع، زخمی افراد، مکانات، فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا درست تعین کرکے شواہد سمیت ڈیٹا اکٹھا کررہی ہیں تاکہ شفاف انداز میں ازالہ یقینی بنایا جاسکے ۔ متاثرہ خاندان آنے والی ٹیموں کو درست معلومات فراہم کریں تاکہ نقصانات کے درست تخمینے کے مطابق حکومت ریلیف اور معاوضہ فراہم کرسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

قومی ا دارہ امراض قلب:ایک ہزار شہریوں کو سی پی آر ماسٹر ٹرینرز بنانے کا منصوبہ

شاہ لطیف ٹاؤن:3ہزارغیرقانونی گیس کنکشن منقطع

وزیر اعظم نے کراچی کیلئے 20ارب کالولی پاپ دیا،میئر

جامعہ کراچی نے بی اے کے نتائج کا اعلان کر دیا

اے ایس آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ

ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کی اسلامی بینکاری سے متعلق تصنیف شائع

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر