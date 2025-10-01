سیلاب متاثرین سروے میں درست معلومات دیں :ذوالفقار صابر
پیرمحل(نمائندہ دنیا )پیرمحل تحصیل کے چکوک اور موضع جات جہاں سے سیلابی پانی اتر گیا ، وہاں متاثرہ خاندانوں اور املاک کے نقصان کے سروے کا آغاز کر دیا گیا۔
اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل ذوالفقار صابر نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالے کیلئے ہر ممکن اقدامات کررہی ہیں اس سروے میں محکمہ مال، زراعت، لائیو اسٹاک، اربن یونٹ اور پاک آرمی کے نمائندے شامل ہیں۔ ٹیمیں انسانی جانوں کے ضیاع، زخمی افراد، مکانات، فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا درست تعین کرکے شواہد سمیت ڈیٹا اکٹھا کررہی ہیں تاکہ شفاف انداز میں ازالہ یقینی بنایا جاسکے ۔ متاثرہ خاندان آنے والی ٹیموں کو درست معلومات فراہم کریں تاکہ نقصانات کے درست تخمینے کے مطابق حکومت ریلیف اور معاوضہ فراہم کرسکے ۔