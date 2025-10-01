نیو سبز منڈی، گرنواح کی آبادیاں گرین بسز سے محروم
پینسرہ (نمائندہ دنیا )نیو سبز منڈی اور گرنواح کی آبادیاں گرین الیکٹرو بسز کی سہولت سے محروم ،پینسرہ ٹھیکریوالا سمیت بڑے دیہات پر مشتمل یہ بڑی آبادیاں الیکٹرو بسز جیسی سستی اور ماحول دوست سفری سہولت سے محروم ہیں۔
پینسرہ ٹھیکریوالا 70ج ب منصوراں ۔ سبزی منڈی جیسے اہم علاقے اس منصوبے میں شامل نہیں کیے گئے ، جس پر عوامی حلقوں کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے ۔شہریوں کا مطالبہ ہے کہ نیو سبز منڈی سدھار جہاں ہزاروں افراد روزانہ خریداری کرنے اور فروٹ و سبزی فررخت کرنے آتے ہیں انہیں اور ان علاقوں کو بھی فوری طور پر گرین بس سروس میں شامل کیا جائے تاکہ طلبا و طالبات اور عام شہریوں کو آسان، محفوظ اور جدید ٹرانسپورٹ میسر آ سکے ۔